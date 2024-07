AFP via Getty Images

Borussia Dortmund: trattativa per l'obiettivo della Juve Yan Couto

47 minuti fa



La Juventus lo ha messo nel mirino da tempo e che Yan Couto, laterale classe 2002 brasiliano, piaccia da tempo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli è cosa nota. L'anno scorso al Girona ha fatto benissimo e facendo parte del City Group in questa estate è tornato sotto il controllo del Manchester City con cui è in scadenza 30 giugno 2025, ma per cui c'è la clausola di rinnovo automatico pronta per essere attivata.



Sul terzino destro ha però messo gli occhi da tempo il Borussia Dortmund che in queste ore, secondo Sky Germania ha presentato una prima offerta ufficiale da 25 milioni di euro per lui. I Citizens ne chiedono 40 e, in entrambi i casi, si tratta di cifre ad oggi fuori mercato per i bianconeri. Curiosità, non è extracomunitario e quindi sarebbe tesserabile nonostante i colpi Douglas Luiz e Adzic perché è dotato di passaporto portoghese.