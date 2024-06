Bouah, ex compagno di Calafiori: "Dovevamo vederci a cena, non credeva che Spalletti lo chiamasse"

Getty Images

, ex compagno di Riccardonel settore giovanile della Roma e oggi al Catania in Serie C, ha parlato a Cronache di Spogliatoio:"Ci siamo conosciuti nella Primavera della Roma e siamo diventati molto amici. Le nostre madri si sentono spesso: hanno legato quando entrambi ci siamo rotti il ginocchio. Ancora oggi hanno paura che ci facciamo male a ogni partita. Ricordo ancora che quando Riccardo se lo spaccò, il medico gli disse che probabilmente avrebbe smesso di giocare. Andavamo a scuola insieme. Ne combinavamo di tutte. Prima Riccardo era molto più esuberante, guidava il nostro gruppetto. Passavamo le giornate insieme in palestra durante la riabilitazione. Poi Fonseca lo chiamò in Prima Squadra per la parte conclusiva della stagione del Covid".

"Prima degli Europei dovevo andare a cena con Calafiori. Stavamo fissando, mi diceva: ‘Mah, non so se mi convocano’. E io: ‘Dimmi un solo motivo per cui non dovrebbero!’ Gliel’ho sempre detto: ‘Guarda che te da grande devi fare il centrale’. Finalmente".