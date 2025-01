Braga-Lazio: formazioni, dove vederla in TV e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Braga - Lazio in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Ultimo appuntamento del girone diper lache quest'anno in coppa si è esaltata. Nella trasferta a Braga (portoghesi con un piede e mezzo fuori dalla competizione) i biancocelesti proveranno a certificare il primato assoluto in classifica, per il quale basterebbe un pari; ma soprattutto puntano a rialzarsi dopo il ko casalingo contro la Fiorentina.

: Braga - Lazio: giovedì 30 gennaio 202521:00Sky SportNowTV e SkyGo(3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. Allenatore: Carvalhal.(4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Thaouna, Pedro; Noslin. Allenatore: Baroni.Turnover profondo per Baroni in Europa League. In difesa torna Gigot al posto di uno tra Romagnoli e Gila (più probabile il primo). Confermati invece Marusic e Pellegrini sugli esterni, perché gli unici disponibili. A centrocampo ancora Dele-Basiru in coppia con Guendouzi, anche se entrambi non avevano brillato in campionato contro la Fiorentina. Ma con Vecino ancora fuori e Rovella squalificato, Baroni non ha alterantive. Tchaouna (finito improvvisamente sul mercato) e Pedro completeranno con Isaksen la linea alle spalle di Noslin. Dia e Castellanos si riposeranno in vista della trasferta successiva a Cagliari. Nella formazione portoghese gli unici indisponibili sono Olivera e Zalazar. Il tecnico Carvalhal proverà comunque a schierare la formazione migliore per giocarsi al meglio le residue speranze di arrivare ai play-off del torneo.

La partita tra Braga e Lazio sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport e sarà visibile anche in 4KIl match tra Braga e Lazio giovedì alle 21 potrà essere visto in streaming su tutti i dispositivi abilitati, tramite l'app SkyGo o sulla piattaforma Now Tv.