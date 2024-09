Brescia ai piedi di Ante Juric: chi è il nuovo Airone che lotta e segna come Mandzukic

Da sempre la Serie B è unper spiccare il volo, soprattutto per gli attaccanti. La lista di bomber partiti da questa categoria e poi diventati cannonieri di razza è lunga e potrebbe avere un nuovo nome:Arriva dallala nuova punta che fa sognare ildi: nel roboantec’è due volte la sua firma, una doppietta che lo mette all’inseguimento didelnella classifica dei marcatori e lancia le Rondinelle. I lombardi si godono la vetta della classifica – in attesa delle altre gare - e festeggiano i 9 punti in 5 turni nei quali hanno mostrato una grande organizzazione di gioco, spunti interessanti e nuovi protagonisti da scoprire.

I riflettori se li sta prendendo questoarrivato in estateche lotta, segna e lavora per quattro.e tante belle speranze confermate, un affare per la società di. L’impegno c’era stato anche nelle prime uscite, i gol tardavano ad arrivare e ora, come il ketchup, sono sbucati tutti insieme.. D’altronde il suo modo di giocare è di quelli che esalta i tifosi. Juric fa reparto da solo, fa a sportellate con gli avversari, si posiziona bene e difende il pallone come fosse solo suo.Basta poco, insomma, per far breccia nel cuore dei tifosi e se poi arrivano anche le reti…

Un po’ in imbarazzo davanti ai microfoni in conferenza stampa, la sua prima in Italia dopo il successo sul Frosinone, Juric si è scusato per il suo inglese ma ha esplicitato chi è e, soprattutto, dove vuole arrivare. “Questa vittoria è una grande emozione per me e per i miei compagni.Lavoro tanto, vado spesso ined in, cerco di migliorare per poter rendere al meglio. Nel mio passato ho cambiato diversi allenatori e

Juric è cresciuto nelle giovanili diCon quest’ultimo club ha debuttato in terza divisione croata nel 2021. Pian piano, è arrivato in Serie A con ilche lo ha acquistato nel gennaio del 2022. Un anno fa, il 17 settembre 2023,. Il primo salto verso Brescia e il grande calcio: oggi quel ragazzone croato è un 21enne che si è già meritato i cori e l’ovazione di un pubblico esigente come quello dei bresciani. Ed è solo l’inizio.