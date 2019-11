Secondo quanto riporta Sky Sport, Fabio Grosso ha raggiunto l'accordo col presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti per risolvere anticipatamente il contratto che ancora legava le parti. Manca soltanto l'ufficialità, ma si tratterebbe di un passo importante verso l'approdo al Brescia del campione del mondo con l'Italia nel 2006, visto che c'è anche il suo nome in lizza per la successione a Eugenio Corini alla guida della formazione del patron Cellino. Sfumate le piste Prandelli e Nicola e con un Diego Lopez non ancora convinto di lasciare a stagione in corsa il Penarol, l'ipotesi che conduce a Grosso è quella che sta avanzando con maggiore forza nelle ultime ore.



Il Brescia occupa attualmente la terzultima posizione in Serie A con soli 7 punti all'attivo dopo 11 giornate: l'esonero di Corini è maturato dopo il ko di Verona, il terzo consecutivo e il quarto nelle ultime 5 partite.