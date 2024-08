Brighton-Manchester United: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Per la seconda giornata di Premier League il Manchester United di Erik ten Hag giocherà in casa del Brighton, che dopo l'addio di De Zerbi in panchina ha preso il 31enne Fabian Hürzeler dal St. Pauli., che subentrato nel secondo tempo a mezz'ora dalla fine ha segnato subito all'esordio a Old Trafford con la nuova maglia. Vittoria esterna per il Brighton, 3-0 in casa dell'Everton con reti di Mitoma, Welbeck e Adingra.– Brighton-Manchester United,all'Amex Stadium di Brighton sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero.

• Partita: Brighton-Manchester United• Data: sabato 24 agosto 2024• Orario: 13.30• Canale TV: Sky Calcio (202)• Streaming: NOW, Sky Go: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Hinshelwood; Milner, Wieffer; Mitoma, Joao Pedro, Adingra; Welbeck.: Hurzeler.: Onana; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Mazraoui; Mainoo, Casemiro; Diallo, Mount, Rashford; Zirkzee.: Ten Hag.