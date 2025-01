Nino Glenn La Macchiaa

Bufera in casa Trapani, esonerato Capuano per giusta causa: "Gravi offese al gruppo squadra"

Alessandro Di Gioia

24 minuti fa



Bufera in casa Trapani. Il vulcanico presidente dei siciliani, Valerio Antonini, ha deciso di esonerare il tecnico Ezio Capuano per giusta causa dopo il ko contro la Juve Next Gen: i granata sono adesso noni nel girone C di Serie C. In un duro comunicato il Trapani motiva la scelta di sollevare dall'incarico il terzo allenatore stagionale "a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico".



DOPO FOGGIA - Successivamente, sul proprio profilo social, Antonini ha rincarato la dose: "Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini - si legge in un tweet pubblicato su X -. Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale. Mai sentito in vita mia e in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori e intero staff". Solo pochi mesi fa, precisamente a ottobre, Capuano aveva lasciato la panchina del Foggia sempre per dei problemi con lo spogliatoio a pochi mesi dall'arrivo in panchina.