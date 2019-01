Francisco Trincao è a un passo dalla Juve, o forse meno. Perché nelle prossime ore è atteso anche l'ok da parte dello Sporting Braga a concludere l'operazione. Sembra quindi essere stata vincente l'ultima mossa di Fabio Paratici, che nelle ultime settimane ha alzato il forcing sul talento portoghese, accelerando definitivamente con una serie di summit con Jorge Mendes, intermediario dell'operazione e da sempre piuttosto vicino al club lusitano. Battuta quindi la concorrenza dell'Inter, diventata via via più pericolosa dopo l'insediamento di Beppe Marotta ma non abbastanza per superare la Juve.



I DETTAGLI – La terza offerta ufficiale, inviata direttamente da Dubai, può essere quella giusta. Respinta in estate quella da 7 milioni, così come la proposta successiva al rialzo quando ormai la stagione era iniziata. Per convincere il Braga è stato necessario salire fino a 15 milioni circa, ma distribuiti secondo un prestito con diritto di riscatto che potrebbe aprirsi anche ad una percentuale sulla futura rivendita. Inferiore l'offerta dell'Inter, che pure avrebbe acquistato subito il cartellino di Trincao. L'attaccante classe '99 esploso all'Europeo Under 19 sembra avere ormai preso la direzione di Torino sponda bianconera, con il sì di Trincao e del suo agente Bruno Carvalho intascato ormai da tempo mancava solo l'ok del Braga. Sta arrivando. L'operazione salvo clamorose sorprese è quindi in dirittura d'arrivo.