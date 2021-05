Dopo 9 anni di successi, il regno della Juve è caduto settimana scorsa, quando l’Inter di Antonio Conte è diventata aritmeticamente campione d’Italia. Sul fronte femminile dei bianconeri, regge invece il dominio: 20 successi su 20 partite disputate quest’anno e quarto scudetto consecutivo per le Juventus Women. Alla formazione guidata da Rita Guarino riesce ciò che non è riuscito ad Andrea Pirlo alla prima stagione alla guida dei bianconeri: le ragazze bianconere si confermano le regine della Serie A femminile battendo 2-0 il Napoli grazie ai gol di Girelli e Bonansea.









Un successo che arriva con due turni di campionato ancora da giocare e dopo una bella battaglia contro il Milan. Il poker tricolore in fila consente pure di eguagliare il record della Torres, che aveva dominato il campionato tra il 2009 e il 2013, in un calcio femminile decisamente lontano e diverso da quello di oggi. Decisiva Cristiana Girelli, maglia numero dieci, che quest’anno ha realizzato più di venti marcature in campionato (21 per la precisione), cioè più delle gare giocate. Il quarto scudetto, al quarto anno di vita del settore femminile della Juve, accolto con grande orgoglio dal club: il presidente Andrea Agnelli è stato tra i primi sostenitori del progetto, affidato alla direzione di Stefano Braghin che in questi anni ha lavorato per il presente e il futuro, per vincere in Italia e anche in Europa.