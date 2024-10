Cafu: "Maldini è il Milan, non capisco perché non sia lì. Dopo la Roma dovevo andare in Giappone ma..."

Getty Images

L'ex terzino brasiliano di Roma e Milanè intervenuto a margine deldi Trento e si è soffermato in particolare sul ruolo di Paolo Maldini e sul suo passato da giocatore, svelando alcuni importanti retroscena. Ecco le dichiarazioni:- "Ho imparato tanto dall’Italia e al Milan ho avuto compagni eccezionali., in questo momento io non so perché Paolo non sia al Milan"- ". Gli piacevo perché correvo tanto perché con Zeman si corre… E poi lì ho vinto lo scudetto nel 2001. È stato bellissimo, vincere lo scudetto a Roma è diverso".

- "Ioma io credevo fosse uno scherzo, avevo 33 anni. Avevo un precontratto e mi avevano già pagato, ho restituito tutto e sono andato al Milan. Ancelotti mi voleva far fare solo 12 partite l’anno, ma io le ho giocate tutte, fino a 38 anni. Non volevo riposare mai, ho giocato sempre e abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere".- "In Brasile parlavano del calcio italiano come una cosa bellissima e tutti volevamo venire in Italia, io sono cresciuto vedendo la serie A e ammiravo i giocatori del Milan".

- "Allenatore, padre, fratello. Per me lui è stato tutto".- "Lui era impressionante, ogni giorno aveva in testa una tattica. Veniva a Milanello e ci dava consigli. Fantastico. E rispettava tutti i giocatori".- "Il razzismo c’è dappertutto, il calcio deve aiutarci a eliminarlo. Vinicius deve reagire col sorriso, capisco quello che prova".