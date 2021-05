Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi a Milano, il ds del Cagliari Capozucca incontrerà Fali Ramadani, agente di Leonardo Semplici. Un passaggio fondamentale per capire se le strade resteranno unite come da accordi contrattuali (rinnovo automatico fino al 2022 in caso di salvezza, ndr), oppure se arriverà l'addio dell'allenatore. Il tecnico vuole maggiori garanzie in vista del prossimo campionato, con certezze sul mercato e sulla rosa. Se arriverà la fumata bianca, non ci saranno altri incontri; altrimenti i sardi dovranno accordarsi per sciogliere gli accordi con Semplici: nel caso si avveri questo ultimo scenario, ecco che Ivan Juric tornerebbe a essere il primo nome sulla lista.