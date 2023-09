C'è un calciatore, in casa Cagliari, che sta catalizzando tutte le attenzioni attorno a sé: si tratta di Zito Luvumbo, che anche ieri contro il Milan, per lunghi tratti della partita, è sembrato il solo in grado di impensierire i rossoneri. Anzi, a dirla tutta è da solo che si è messo a battagliare contro l'intera difesa avversaria, uscendo dal campo con la propria firma sul tabellino. Anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra la prestazione del calciatore angolano con un 7,5 in pagella.



“Luvumbo 7,5: Due gol ha segnato il Cagliari in 5 partite: sono i suoi. Ha fatto soffrire il diavolo per 90’, ha chiesto anche un rigore. Dategli una mano”.