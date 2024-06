Cagliari: Marco Baroni sorpassa Ivan Juric. Gaston Pereiro passa alla Sampdoria?

Getty Images

In casa Cagliari Calcio si inizia a preparare la prossima stagione di Serie A. Dopo l'annuncio dell'che si ritirerà in attesa di un'eventuale panchina di una nazionale, è partita la "caccia" al nuovo futuro tecnico. Il primo nome sul taccuino al momento pare essere quello dicapace di salvare l'Hellas Verona dopo che a gennaio la società scaligera aveva venduto più di 11 elementi, molti dei quali titolari inamovibili.Il tecnico nelle scorse ore ha incontrato la società e ha fatto sapere di non voler continuare ad allenare i gialloblù. La concorrenza però non manca, con il, forte anche di un progetto più ambizioso rispetto a quello rossoblù, visto che i brianzoli tenteranno l'assalto all'Europa, obiettivo sfumato per poco quest'anno.

Su di lui però c'è anche il, che dopo anni, e la mancata qualificazione in Europa, lascerà andare per la sua strada. Proprio quest'ultimo è tra i papabili per la panchina del Cagliari, anche se negli ultimi giorni è apparso molto più distante rispetto ai giorni precedenti per via di alcune visioni diverse sia a livello di mercato che a livello contrattuale.Non solo Marco Baroni. Tra gli altri nomi in lista ci sono, attuale tecnico del Venezia, che risulta però essere molto vicino al Torino (se non dovesse arrivare l'ex Verona) e Dionisi, che ha lasciato il Sassuolo dopo la retrocessione e vuole rilanciarsi nella massima serie. Su quest'ultimo è, che nei prossimi giorni, al termine del proprio campionato, lascerà partire Italiano, con destinazione Bologna.

Utopia il sogno cheL'ex tecnico della Lazio vorrebbe lavorare in un club che punti sui giovani ma allo stesso tempo non vuole dover lottare solamente per la salvezza; inoltre sta valutando seriamente l'ipotesi di ripartire dall'estero, con l'offerta del Panathinaikos che lo allieta parecchio.Obiettivo difficile anche, tecnico che ha vinto il campionato greco con il PAOK. Per lui c'è l'ostacolo Champions League, visto che, rimanendo sulla panchina bianconera avrebbe l'opportunità di disputare la tanto ambita competizione.

Intanto si muove anche il mercato a livello di giocatori. Il Cagliari dovrà fare i conti anche con gli elementi che torneranno ufficialmente in Sardegna dal prossimo 1 luglio. Tra questi, che, vista la retrocessione, non è stato confermato dalla Ternana. Su di lui. Nei prossimi giorni le due società si incontreranno e intavoleranno una trattativa che, già in partenza, sembrerebbe essere positiva. L'uruguaiano ormai non rientra più nei piani della società sarda e l'obiettivo è quello di cederlo a titolo definitivo o almeno che il prestito, questa volta, risulti essere con obbligo di riscatto a favorevoli condizioni.

Le priorità del Cagliari sono quelle di trovare il nuovo allenatore rossoblù e di capire la situazione legata ai prestiti rientranti e ai prestiti che scadranno. La situazione più in bilico è quella di. Il club di Tommaso Giulini ha un diritto di riscatto fissato a 4 milioni ma il problema sta nel fatto che l'Inter, proprietaria del cartellino, ha il contro diritto di riscatto a 5 milioni di euro. I nerazzurri inoltre starebbero pensando di riscattarlo per poi inserirlo come contro partita in qualche operazione di mercato.