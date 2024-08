AFP via Getty Images

Cagliari-Roma 0-0 : il tabellino

Antonio Cinus

8 minuti fa



Cagliari-Roma 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: -



Assist: -



Cagliari (3-5-2): Scuffet; Luperto, Wieteska, Zappa; Augello, Deiola, Marin, Prati (26' s.t Adopo), Azzi; Luvumbo (26' s.t Pavoletti), Piccoli (41' s.t Lapadula). All. Nicola



Roma (4-3-3): Svilar; Angelino, Mancinu, N'Dicka, Celik; Le Fée (16' s.t Baldanzi), Cristante, Pellegrini; Zalewski (24' s.t Dybala), Dovbyk (45' s.t Abraham), Soulé (45' s.t El Shaarawy) . All. De Rossi



Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 39' s.t Deiola (C), 45' s.t +2 Wieteska (C)



Espulsi: -