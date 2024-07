La Valle d'Aosta ospita il ritiro estivo del2024/2025: la squadra del nuovo tecnicoè stata presentata ufficialmente sul palcoscenico in serata. Nell'occasione ha parlato anche l'allenatore:“Una piacevole responsabilità poter rappresentare una storia e una squadra di questo valore. I ragazzi ci hanno già dimostrato quel grande spirito che li ha contraddistinti l’anno scorso. Normale che si lavori già con l’idea che abbiamo in mente di proporre. I ragazzi si sono messi subito a disposizione, ma sono solo dieci giorni, c’è tempo. L’inizio del campionato? Nessuno vuol partire con difficoltà, ma le difficoltà non vanno viste come uno spauracchio, vanno viste come opportunità di dare il massimo. L’importante è che la gente veda che la squadra abbia idee e voglia. Abbiamo avuto subito l’impressione di un grandissimo attaccamento alla squadra e alla storia. Già automaticamente è nata la voglia di far felici gli altri. Dimostreremo insieme ai ragazzi che abbiamo un’identità e un’idea forte per gratificare chi ci guarda”.