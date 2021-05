Era la sfida nella sfida, preceduta da giorni di ansia, di tensione. Perché i tifosi del Cagliari non erano affatto tranquilli nonostante i dieci punti ottenuti nelle quattro precedenti gare e con quel pareggio ottenuto in casa del Napoli al minuto numero 94. Alla fine una sconfitta avrebbe gettato tutto all’aria, avrebbe mandato la squadra in crisi mentale e molto probabilmente in Serie B. Eccola,, nonostante un'ultima grande parte di campionato ed un punto di vantaggio proprio sul Benevento.Leonardo Semplici si affida ai soliti noti, confermando la regola non scritta del, almeno quando è possibile. Partite del genere vanno affrontate con gli occhi della tigre ed è quello che il Cagliari ha fatto per quasi tutto il match. Pronti partenza via, passa solamente un minuto e siamo già davanti con un bellissimo gol di Lykogiannis, uno degli uomini della provvidenza. Ma il calcio è strano ed il Benevento non ci sta, non vuole gettare all’aria un ottimo girone di andata e trova il pari con Lapadula.Il tecnico del Cagliari, che dietro si stava ballando un po’ troppo. Toglie Carboni ed inserisce Zappa, si cambia modulo. I rossoblù mettono il cuore in ogni singola azione, i rossoblù trovano in Nandez il vero motorino del centrocampo. Assist per Pavoletti e nuova rete del vantaggio. Il Cagliari non molla di un centimetro ma nel finale di gara rischia, quando Asamoah in ritardo travolge Viola in area di rigore. Ma attenzione ! VAR ! Viola cerca il contatto, quindi nulla di fatto. E nel finale Joao Pedro, sempre su assist di uno straripante Nandez, trova la rete del 3 a 1, una rete di liberazione per un’isola intera.Ora mancano solamente tre gare, mercoledì arriva la Fiorentina. Nulla è fatto, i punti di vantaggio sono ben 4 con gli scontri diretti a favore. Al traguardo manca poco ed ora è vietato mollare.Nel frattempo il presidente Vigorito nel post partite, insieme a Foggia (tra l’altro ex Cagliari), decide di attaccare l’operato di Mazzoleni, reo di aver aiutato sia oggi che la scorsa partita proprio i rossoblù, decidendo di penalizzare e far retrocedere una squadra del… sud.Una mancanza di eleganza e di rispetto verso i rossoblù. Capiamo la rabbia per il momento, per l’eventuale retrocessione ma bisogna sottolineare tre cose. In primis la Sardegna è sempre stata considerata una regione del Sud, in secundis è stato Viola a cercare il contatto ed in terzis, beh, il Cagliari nelle ultime 5 partite ha fatto 13 punti, i suoi uomini solamente 1, quindi forse la strigliata invece di farla agli arbitri e al Cagliari è meglio farla al suo tecnico ed ai suoi giocatori.