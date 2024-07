Cairo: "Napoli-Buongiorno? Piace, ma lo vogliono in tanti. Prima di decidere devo parlare con lui"

Getty Images

Il presidente delha parlato a margine della presentazione dei palinsesti di LA7 di cui è editore e si è soffermato a lungo a parlare anche di mercato e, in particolar modo, dicorteggiatissimo dal Napoli.“Napoli su Buongiorno? È un giocatore che piace molto e che è molto seguito da più squadre, da quando è stato in Germania per gli Europei non l'ho più sentito se non con messaggi di incoraggiamento e di positività"."Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione voglio incontrare e parlare con il ragazzo, sentire da lui cosa pensa, come si è fatto l'anno scorso quando si è deciso di tenerlo. L’nteresse del Napoli fa piacere, è bello che un giocatore così bravo e così di qualità venga apprezzato da tante squadre. Poi però prima di prendere decisioni io mi devo sedere con lui e parlargli”.

“Certamente è una partenza impegnativa, con squadre importanti come Milan e Atalanta, poi il Venezia che comunque è una neopromossa, quindi vogliosa e animata da spirito combattivo. Prima o poi si devono incontrare tutte le squadre, però certamente è una partenza importante”.“La componente delle infrastrutture è importante. Il nostro campionato ha avuto buoni risultati in Europa, è un calcio che ha elementi di attrazione. Il tema vero è che dobbiamo lavorare affinché il calcio sia più sostenibile possibile e consenta di sviluppare l’attività con costi sostenibili, sviluppando vivai e dando spazio ai giovani, anche mandandoli all’estero. Non è un discorso di numero eccessivo di stranieri, ma di organizzare le cose in maniera differente”.