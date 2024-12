Cannavaro: "Guardiola? Malesani diceva le stesse cose nel 1998"

Getty

Pep Guardiola ha rivoluzionato il calcio moderno, ma, per Fabio Cannavaro, c’è un allenatore che è arrivato addirittura in anticipo sul tecnico catalano, che, tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City ha vinto tutto. Si tratta di Alberto Malesani con cui, da giocatore, al Parma, ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e la Coppa Uefa nel 1999.

PARMA - Intervistato al canale Youtube di Paolo Gallo, Cannavaro ha fatto gli elogi di una squadra, il Parma, che aveva pochi rivali in Italia: “Era una squadra meravigliosa con Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio, Buffon. Nel 1998 vinse la Juve, poi il Milan con Zaccheroni . Quel Parma ha distrutto gli avversari. In Coppa Uefa abbiamo battuto il Marsiglia 3-0 in finale, ma abbiamo distrutto il Bordeaux 6-0, il Galatasaray 4-0. Battemmo Milan, Juventus…

MALESANI – “Era un genio. Ciò che Pep Guardiola dice ora ai suoi giocatori, Malesani lo diceva a noi nel 1998. Perché non ha fatto una carriera migliore? Sai, quando un allenatore non è stato un calciatore, alcuni calciatori non ti credono davvero. Non hai credibilità. Per me è stato un ottimo allenatore, ha inserito il portiere nel gioco, ha dato la libertà di andare avanti ai difensori, mi ha dato tanti consigli. Gli sono grato per quello che ha fatto per me”.

INTER – “Dopo due mesi mi sono infortunato, mi sono rotto un osso del piede, ma volevo continuare a giocare ed è stato un errore. Ancora oggi non so perché abbiano deciso che dovessi giocare. Dopo un anno, non riuscivo più a sentire il 75% della mia gamba. L'allenatore era Roberto Mancini e gli dissi: "Non ce la faccio più'. Devo fermarmi, non posso". Avevo 29 anni e in quel momento ho pensato di mollare il calcio. Fortunatamente poi ho cambiato squadra ed è stata un’ottima decisione. Nella stagione successiva con la Juve ho giocato solo 38 partite e ho preso solo tre cartellini gialli, la gente pensava che fosse perché giocavo nella Juve, ah, ah".