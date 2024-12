Parma-Monza: l'arbitro va al monitor ma... Benedyczak batte lo stesso il rigore! Cos'è successo

Getty Images

Quando si è concentrati capitano anche cose come quella che è successa al Tardini di, primo anticipo della 18esima giornata di Serie A tra i locali e il. E' il 76', siamo sull'1-1, e viene assegnato al Parma un rigore per trattenuta di Birindelli su Bonny. Sul dischetto si presenta Adrian, ma prima della battuta il direttore di gara La Penna viene richiamato al monitor dal Var.A quel punto: parte, non esita, spiazza Turati ed esulta, il tutto mentre La Penna sta trotterellando verso le panchine, per rivedere l'azione.

ll colmo, per l'attaccante del Parma, è che quel rigore non lo batterà mai per davvero: la review porta all', anche se per fortuna del Parma la partita verrà risolta da Lautaro Valenti in pieno recupero.