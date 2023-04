In Olanda fa ancora discutere la semifinale di Coppa tra Feyenoord e Ajax, teatro di gesti violenti da parte dei tifosi che hanno ferito il giocatore Klaassen. Come riporta Nos, la polizia di Rotterdam ha compiuto 22 arresti al Klassieker: i fermati sono stati accusati di aver lanciato oggetti in campo e fatto partire fumogeni. Lo stesso club ne ha bannati 3 dallo stadio.