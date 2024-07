Getty Images

Capello: "A differenza dell'Italia, si può parlare di blocco Milan nella Francia"

2 ore fa

5

Fabio Capello, ex allenatore e attualmente impegnato come opinionista di Sky Sport, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul rendimento di Theo Hernandez e di Mike Maignan con la Francia, durante gli Europei che si stanno disputando in Germania: “Per i gol che non segna, ci sono i gol che non subisce. Prima regola: avere un buon portiere. A noi azzurri non è bastato, alla Francia invece è stato utile. Maignan ha fatto un paio di interventi su De Bruyne veramente importanti".



E su Theo Hernandez: "Ho visto il recupero in scivolata di Hernandez su Carrasco, festeggiato come un gol: mi ha impressionato l’umiltà di Theo, non lo avevo mai visto così. Sì, si può parlare di un blocco Milan che sa essere decisivo per la nazionale francese“.