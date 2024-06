Carrarese in Serie B, Zanon: "Volevo smettere e adesso tutto questo. Ma non sono ancora arrivato"

16 minuti fa



Simone Zanon, centrocampista della Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Cronache di spogliatoio’ dopo la promozione in Serie B:



“Due anni fa volevo smettere di giocare a calcio. Mi sono dato un ultimo anno per provarci: oggi festeggio la promozione in Serie B. Sono la persona più felice del mondo. Nessuno dava la Carrarese come favorita. Anzi, per la gente era l’ultima a potercela fare nei playoff. E invece ora siamo qui, abbiamo fatto ricredere tutti. Lo scorso anno sono retrocesso in D. Esattamente un anno dopo mi ritrovo a piangere ancora, ma di gioia. Vi dico la verità: quando ero in D e non giocavo, volevo smettere. Non avevo più la forza di coltivare questo sogno. Ci ho pensato prima di ogni partita durante questi playoff. È stato uno stimolo vedere che in poco tempo si era ribaltato tutto, che potevi farcela. L’assist di stasera è stata la ciliegina sulla torta. Non ho mai pensato di essere arrivato, e non lo sono neanche ora. I miei genitori hanno fatto troppi sacrifici, devo ancora ripagarli. I tifosi non ci hanno mai lasciato da soli: a Sassari, a Olbia, a Vicenza, ovunque. In centro a Carrara mi fermano: amano il calcio e la Carrarese”.