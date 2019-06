Impegnato con la nazionale belga, Yannick Carrasco ha parlato oggi in conferenza stampa: "C'è un club interessato a me, che è disposto a raggiungermi qualora voglia farmi firmare. Spero che l'affare vada in porto, mi piacerebbe davvero tornare in Europa, mi manca giocare ad alto livello. E' molto probabile che io quest'estate me ne vada. Il calcio cinese funziona bene, ma vorrei tornare in Europa anche per motivi famigliari. Per loro non è facile adattarsi. Giocare lì non è male, è un'esperienza incredibile e ho imparato molto, ma spero che il presidente raggiunga un accordo con il club che mi vuole, che non posso rivelare. Non ho clausole nel mio contratto: i club che mi vogliono devono passare attraverso il Dalian. Spero che il presidente capisca la mia situazione".



SULLA SUA CONDIZIONE - "Ho iniziato bene la stagione in Cina. Il calcio forse è un po' più lento, ho mantenuto tutte le mie qualità e penso di fornire statistiche migliori rispetto alla scorsa stagione".