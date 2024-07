Getty Images

"​Il Tribunalee la condanna al pagamento delle spese in lite in favore del Comune di Firenze". La Fiorentina perde il primo round in Tribunale per quello che riguarda il caso legato allo stadio Artemio Franchi. In questo momento si stanno svolgendo i lavori di rifacimento dell'impianto comunale grazie ai fondi del PNRR. Lavori a cui la Fiorentina si è opposta con forza per i troppi punti oscuri legati al prosieguo del progetto fra cui l'incertezza sui tempi, la mancanza di una parte dei fondi e il calo dei ricavi legato alla capienza ridotta dello stadio nel corso delle prossime stagioni. Tutti motivi che avevano spinto la Fiorentina a depositare un ricorso d'urgenza per la cessione immediata dei lavori. Ricorso che però il tribunale di Firenze ha respinto.

- A una settimana dall'udienza, il tribunalespiegando come da parte dell'amministrazione vi è sempre stata piena collaborazione nei confronti della società viola. Da capire, adesso, come deciderà di muoversi la Fiorentina.I lavori allo stadio Franchi, dunque,con lo stadio che dovrebbe essere consegnato rinnovato entro il 2028. La palla, adesso, passa alla Fiorentina e alla sindaca Funaro, che dovranno trovare una sintesi per quanto riguarda la stagione 2025/2026, nella quale la Fiorentina non potrà giocare all'interno dell'impianto comunale.