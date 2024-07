Redazione Calciomercato

Fiorentina, rivoluzione portieri? Terracciano ancora non ha convinto Palladino

10 minuti fa



Nell'unico reparto in cui la Fiorentina sembra, a oggi, essere a posto potrebbero arrivare delle sorprese. Stiamo parlando della porta viola in cui sia Terracciano che Christensen che Martinelli potrebbero lasciare Firenze durante l'estate.



FUTURO DA SCRIVERE - Secondo il Corriere dello Sport, Terracciano vorrebbe rimanere dopo l'ottima stagione dello scorso anno ma non avrebbe convinto fino in fondo Palladino per quanto riguarda l'impostazione coi piedi. Anche Christensen potrebbe partire, sebbene a oggi non siano ancora arrivate offerte concrete per il danese. Quanto a Martinelli, la Firoentina valuterà la possibilità di mandarlo a giocare altrove per fare un po' di esperienza. In ogni caso, si legge, non è da escludere che Palladino possa chiedere un nuovo numero uno al termine della tournée inglese.