Antonio Cassano è stato spesso critico nei confronti di Allegri e la sua Juventus per quanto fatto vedere in questa stagione. L’ex talento di Bari Vecchia ha rivelato che il tecnico livornese si è risentito nei suoi confronti: "Il signor Allegri, apro e chiudo parentesi, da quando io faccio la Bobo TV non mi chiama più, non mi manda più messaggi, si sarà offeso e non me ne frega un c…., perché prima della Bobo TV diceva ‘Sì, Antò, numero uno, numero uno'. Perfetto. Poi io dico il mio pensiero, non me ne frega un c…., vivo lo stesso e anche molto bene’.