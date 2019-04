Antonio Cassano non ha dubbi: Lautaro Martinez è meglio di Mauro Icardi. L'ex attaccante parla così dagli studi di 'Tiki taka' su Italia 1: "L'Inter gioca con il 4-2-3-1, che vuol dire avere un solo attaccante: Icardi non può giocare con Lautaro. Se dipendesse da Spalletti, giocherebbe Martinez perché preferisce attaccanti che giocano con la squadra. Lautaro ha fatto benissimo, ha 20 anni e deve giocare perché è più forte di Mauro. Icardi segna e basta, ma se non fa gol non la prende mai".