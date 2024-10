Getty Images

Cassano sicuro: “Retegui molto più forte di Vlahovic, dopo Lautaro in A c’è lui”

16 minuti fa



Antonio Cassano non è mai banale nei giudizi. Ecco quanto dichiarato da Fantantonio nella diretta Twitch di Vivaelfutbolreal:



Lautaro ormai invece è tornato a segnare con regolarità come faceva prima.

"Lautaro è un top mondiale, merita di essere inserito nella top 5 del Pallone d'Oro. Sono contento per lui, complimenti".



Chi sono gli attaccanti forti della Serie A?

"Escluso Lautaro, in Italia dietro c’è Retegui. Retegui è molto più forte di Vlahovic, Lukaku, Dovbyk e tutti gli altri che ci sono. Morata è diverso, Thuram è diverso. E Retegui può migliorare ancora su tante cose".