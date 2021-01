Antonio Cassano, ex di Inter e Milan, tra le altre, parla sul canale Twitch di Bobo Vieri: "Se l'Inter domenica non vince, così come ho detto della Juventus se avesse perso contro il Milan, rischia clamorosamente di uscire dalla lotta scudetto. Non sia mai che la Juve vinca a Milano, i giochi sono finiti. Perché la Juve arriva, è lì. Poi c'è la Roma che ti supera, c'è l'Atalanta che ha anche una partita da recuperare. Il Milan va a Cagliari e può andare a +6. La Juve vincendo gli andrebbe due punti avanti. Se invece pareggiano, il Milan va a 43 e l'Inter a 38".