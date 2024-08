Catania-Crotone: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C propone la sfida tra Catania e Crotone. La formazione calabrese ha superato il Messina nel primo turno, mentre per il Catania si tratta invece dell'esordio stagionale nella Coppa Italia di Serie C: i siciliani di Mimmo Toscano sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia principale per mano della Carrarese, formazione neopromossa in Serie B. Catania-Crotone si giocherà, in gara unica, allo stadio Angelo Massimino di Catania nella serata di sabato 17 agosto 2024, con calcio d'inizio alle ore 21.00.Catania-Crotone non sarà visibile in tv su alcuna emittente nazionale: sabato 17 agosto, infatti, Sky trasmetterà in diretta Avellino-Pontedera. Allo stesso modo, non sarà possibile vedere la sfida nemmeno in diretta streaming.

Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Bouah, Di Tacchio, Sturaro, Anastasio; Luperini, Carpani; Popovic. All. ToscanoSala; Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Giron; Vinicius, Schirò; Spina, Vitale, Silva; Gomez. All. Longo