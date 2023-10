Celtic e Lazio sono accomunate da un tabù. Entrambe stasera cercheranno una vittoria in Champions che manca da tantissimo tempo. Gli scozzesi non vincono una gara in casa da dieci anni. Era il 22 ottobre del 2013 quando si imposero 2-1 contro l'Ajax. Da allora sono arrivate otto sconfitte e due pareggi al Celtic Park nel massimo tornero continentale per club.



La Lazio invece non vince in trasferta in Champions League addirittura da venti anni. L'ultimo successo è datato 16 settembre 2003, a Istanbul contro il Besiktas. Va però considerato che in questo lungo lasso di tempo i biancocelesti hanno partecipato solo ad altre due edizioni della competizione: nel 2007-08 e nel 2020-21. In totale, nelle sette gare giocate lontano dall'Olimpico, sono arrivati quattro pareggi (tutti per 1-1) e tre sconfitte. L'ultima per 2-1 a Monaco di Baviera contro il Bayern.