Dal sito del Cesena arriva la lettera con la quale Rino Foschi, ds del club bianconero, dice addio alla società del presidente Lugaresi: "Il prossimo 30 Giugno terminerà il mio rapporto con l’A.C. Cesena. Ho trascorso gli ultimi anni dedicando alla squadra della mia città il massimo impegno personale e professionale per cercare di raggiungere i migliori risultati e per garantire la sopravvivenza della Società. Sono però convinto che non ci siano più i presupposti per continuare questo rapporto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno affiancato, colleghi, allenatori, calciatori e tifosi a cui porgo anche un sincero in bocca al lupo per il futuro".