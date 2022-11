Parallelamente alla trattativa con il presunto 'gruppo Al Thani', che deve ancora versare il celebre denaro promesso ormai un mese fa , e annunciato l'ultima volta per oggi, ci sono altre situazioni da tenere monitorate in casarelativamente alla cessione. Una, ad esempio, è la pista che conduce a James. Dall'America, l'imprenditore fa sapere di aver scelto il silenzio stampa e di non voler rilasciare dichiarazioni per almeno un paio di settimane.Nel frattempo, scrive La Repubblica, la figura chiave della trattativa sarebbe Franco, ex dirigente della Roma con Pallotta e padre di Mattia futuro ds alla Sampdoria. Baldini attualmente vive a Londra e ha contatti diretti con Gianluca. I due hanno anche un'attività commerciale insieme, in Sudafrica. In questi giorni la cordata Pallotta ha studiato i conti della società e a breve potrebbe formulare un'offerta.