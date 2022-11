La voce che rimbalza in queste ore a Genova, sponda, è di una cordata angloamericana interessata all'acquisto del club. Il gruppo sarebbe già in data room, per la due diligence, e coinvolgerebbe anche l'ex bomber Gianluca Vialli. Mente dell'operazione, sarebbe Franco Baldini, finanziato da James. La regia, però, potrebbe essere dell'ex presidente EdoardoIl numero uno di Erg, secondo La Repubblica, potrebbe essere coinvolto. Garrone è legato dapersonale con Franco Baldini, che era presente anche ai funerali del padre Riccardo in rappresentanza della Roma ma pure a titolo personale, e non avrebbe difficoltà ad ottenere l'aiuto di EdoardoL'imprenditore, che giura di non saperne nulla, potrebbe vivere da vicino al vicenda anche solo come consigliere. Vanno inoltre ricordati gli ottimi rapporti che sussistono tra Garrone e l'americano Pallotta, altro indizio della vicenda.