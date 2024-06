Gettyimages

Champions League, quanto guadagna Vincic per arbitrare la finale

un' ora fa



La finale di Champions League vedrà in campo tre squadre: oltre a Borussia Dortmund e Real Madrid infatti ci sarà quella arbitrale. A dirigerla sarà Slavko Vincic, scelto dal designatore dell'Uefa, Roberto Rosetti, per la partita di club più attesa dell'anno. Per il fischietto sloveno sarà un grande riconoscimento per la sua carriera ma anche un bel guadagno: Vincic infati percepirà 10.000€ per la direzione della finale.



I suoi assistenti, anch'essi sloveni, prenderanno 3.000 euro. Sarà invece di 4.000 euro il gettone per l’arbitro VAR, di 2.000 per l’AVAR e di 1.500 il quarto uomo. Per la finale di Europa League invece Kovacs ha guadagnato 7.5000 €.