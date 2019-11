“La squadra sarà in ritiro fino a domenica prima della partenza per le rispettive nazionali”. Aurelio De Laurentiis è intervenuto così dopo la sconfitta del Napoli contro la Roma. Dopo le delusioni del campionato (due punti nelle ultime tre partite) la squadra di Ancelotti ha la Champions, dove finora ha mostrato il lato migliore, per risollevarsi, si legge in una nota. Primi nel gruppo E, gli azzurri sfidano in casa il Salisburgo già battuto in Austria per confermare la leadership nel girone e domani sera sono favoriti a quota 1,90.