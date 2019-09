Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, parla di un possibile futuro in MLS ai microfoni di RMC Sports: "MLS? Sarebbe un’opzione interessante anche per i miei figli, visto che parlano inglese. Tra un anno o due? Non so quando, ma sono ovviamente aperto a nuove sfide”.



SULLA PERMANENZA AL CHELSEA - “Non c’è stata una trattativa, il club aveva un’opzione con la quale poteva prolungare il contratto per un altro anno e l’ha sfruttata perché è contento del mio apporto. C’è fiducia nei miei confronti ed inoltre non avevo il desiderio di andare via, quindi non mi sono mai posto il problema di un’eventuale partenza”.