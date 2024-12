Chi è Ayden Heaven: baby occasione per la difesa del Napoli

Getty Images

Ilcontinua a sondare il mercato per trovare rinforzi in difesa. Per il presente, complice l'infortunio die unche non convince, si cerca un centrale d'esperienza che possa completare il reparto a disposizione di Antonio Conte.La società di Aurelio De Laurentiis guarda però anche al futuro della retroguardia e il direttore sportivo Giovanni Manna monitora diversi giovani prospetti. E dall'Inghilterra spunta un nome nuovo:dell'- Secondo quanto riportato da TBR Football, il Napoli è tra i club che hanno messo nel mirino il difensore classe 2006. Gli azzurri devono però fare i conti con una folta e agguerrita concorrenza: in patriahanno già manifestato un interesse attivo nei confronti del promettente centrale, nel giro delle nazionali giovanili inglesi (Unde 19), all'estero oltre al Napoli ci sono anche

- Perché tanto interesse per Heaven? Fanno gola le qualità tecniche e le prospettive del ragazzo certamente, ma ad attrarre è anche la sua situazione contrattuale.e ad oggi i Gunners non sono ancora riusciti a convincere il ragazzo a rinnovare o meglio firmare il suo primo contratto da professionista. Un tentativo è già andato a vuoto, a settembre di quest'anno, quando Ayden ha compiuto 18 anni. Il club londinese, riporta la stampa britannica, nutre ancora fiducia sulle possibilità di convincere il difensore a firmare e restare.

- Ayden Heaven è nato il 22 settembre 2006 ad Einfield, nel nord di Londra, e ha mosso i primi passi calcistici nel, entrando nel settore giovanile a otto anni per uscirne quattro anni più tardi. Dopo un provino con il, Heaven si è unito all', club che tifava fin da bambino e con cui ha firmato uno scholarship contract nell'estate del 2023.Nel 2024 ha partecipato attivamente alla preparazione estiva agli ordini di, è stato protagonista di un errore nell'amichevole contro il Manchester United ma da quello sbaglio si è rialzato strappando anche i complimenti del suo allenatore: "Impressionante. A 17 anni non so quanti giocatori siano capaci di farlo a questo livello. Ha perso un duello contro uno dei giocatori più forti e veloci del mondo, può succedere, ma la reazione seguente, la compostezza, la qualità, il linguagguo del corpo che ha avuto, tutto è stato notevole. Sono molto contento di lui", aveva detto Arteta ai canali dell'Arsenal.

Nella stagione 2024/25 ha giocato 8 partite in campionato con la squadra riserve dei Gunners, 5 in UEFA Youth League - sfidando tra le altre anche l'Inter - e una nell'EFL Trophy.(EFL Cup, la Coppa di Lega inglese),- Mancino di piede e dotato di un fisico importante (189 cm d'altezza), Heaven è un difensore centrale duttile, capace anche di giocare come mediano o all'occorrenza come terzino sinistro. Oltre che per le caratteristiche proprie del centrale - spicca la sua abilità nella lettura delle situazioni difensive -, il classe 2006 viene apprezzato anche per le qualità in possesso, soprattutto per la capacità di