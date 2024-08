Chi è Casper Tengstedt, il nuovo attaccante del Verona che arriva dal Benfica

AFP via Getty Images

è un nuovo attaccante dell’, che completa così il suo reparto offensivo dopo gli innesti di Livramento e Mosquera. Il danese classe 2000 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Benfica.Cresciuto nele passato dal Norimberga prima di tornar in Danimarca, è letteralmente esploso con il passaggio in Norvegia, al, dove ha segnato 15 gol in 14 partite. Ill'ha subito preso per l'attacco con Cabral, Musa e Marcos Leonardo, lui ha risposto con 31 presenze in tutte le competizioni, gironi di Champions League compresi, e 4 reti, tutte in campionato.

- Tengastedt, 1,84 m, piede destro, è un riferimento offensivo che ha fatto parte della Nazionale danese fino all'Under 21. Può giocare anche con un altro attaccante, e questo sarà importante per il tecnico Zanetti.