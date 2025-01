Chi è Divin Mubama, gol all'esordio col Manchester City

AFP via Getty Images

Prima partita, primo gol. Di quelli che non ti dimentichi mai., e poco male se è arrivato contro un club di quarta serie: il Salford, terzo in League Two. L'attaccante classe 2005 è partito titolare nel tridente di Guardiola con Savinho e Doku ai lati, al 20' ha segnato il gol del raddoppio calciando in porta con una scivolata concludendo un'azione partita da Ederson. Trenta secondi da squadra di Pep: palla per il terzino sinistro, Gundogan accelera, giocata di Matheus Nunes-Savinho sulla destra, il portoghese la mette in mezzo e Mubama segna.

- Il Manchester City l'ha preso in estate pescandolo dalle giovanili del West Ham per poco più di un milione di euro.. A distanza di tre anni ha incrociato di nuovo l'Arsenal dopo averlo affrontato nel giorno del debutto in Premier League, lanciato da David Moyes entrando nei minuti finali al posto di Antonio.

- In estate ha rifiutato diverse proposte per accettare il progetto ManCity, allenarsi con Haaland per crescere studiando da vicino uno dei migliori bomber al mondo. I Citizens non stanno vivendo una grandissima stagione, ma Guardiola non rinuncia a pescare dal settore giovanile: Mubama è il quinto debuttante in questa stagione dopo, unico giocatore a non far parte dell'academy del club ma da anni nel gruppo City (ha giocato prima nel Troyes e poi nel Girona).