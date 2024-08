Chi è Ekkelenkamp, il nuovo jolly dell'Udinese ex predestinato dell'Ajax

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Quandoera più piccolo aveva l'etichetta del predestinato. Giocava nelle giovanili dell'Ajax, lasciava tutti a bocca aperta e in uno dei migliori vivai al mondo ha totalizzato 115 presenze e 59 reti. Attaccante? No, centrocampista.. Oggi l'olandese ha 24 anni e arriva in Serie A dopo due stagioni in Belgio con l'Anversa.- Nel 2018 debutta con l'Ajax ed entra nella storia del club per essere il primo classe 2000 a giocare con i Lancieri,. Al di là di qualche lampo in Olanda non trova molto spazio, così dopo una stagione in Bundesliga all'Hertha Berlino (3 gol in 21presenze) finisce all'Anversa che lo prende per 5 milioni di euro. E lì, due stagioni fa, ha festeggiato il double campionato-coppa nazionale.

- Centrocampista offensivo, lo largo sulla destra in un centrocampo a quattro. Prima di trasferirsi all'Udinese in questa stagione aveva già giocato una partita di campionato contro lo Charleroi (da trequartista). Nei due anni in Belgio ha viaggiato a una media di 5 gol e 5 assist a stagione.