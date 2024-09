Chi è Fadera, il nuovo pupillo di Fabregas che ha già segnato in Serie A

Getty Images

Erano passati 21 anni dall'ultima vittoria in Serie A del Como, che in un martedì di metà settembre ha sbancato il Gewiss Stadium di Bergamo vincendo 3-2 con l'Atalanta.. Il giocatore gambiano ha segnato il momentaneo 3-1 a poco meno di mezz'ora dalla fine della partita, gol diventato decisivo per i tre punti prima del rigore segnato da Lookman nei minuti di recupero.- Nella rete contro l'Atalanta ci sono tutte le caratteristiche di Fadera: imbucata di Paz, scatto e stop di Alieu, doppio dribbling e gol. Applausi.. È stato uno dei nuovi volti chiesti espressamente da Cesc Fabregas, convinto fino in fondo delle sue qualità. Più di 70 partite in Belgio tra Zulte Waregem e Genk, nelle quali ha totalizzato 10 gol e 10 assist.

- La vetrina sull’Europa è stata. Il primo step europeo è la Slovacchia con la maglia del Pohronie, poi Zulte Waregem e Genk, dove non riesce a esprimersi al meglio a causa di qualche infortunio di troppo. Fabregas ha l’occhio lungo e in quel ragazzo intravede le qualità giuste per il suo Como, decide di puntare su di lui e la società lo accontenta. Fadera segna e diventa decisivo per la vittoria di Bergamo, 21 anni dopo il Como ha vinto di nuovo in Serie A.