Chi è Filippo Scotti, il giovane del Milan che Fonseca può portare in prima squadra

Fonseca ci riprova, di nuovo. Per la prossima partita di campionato contro il Verona, in programma venerdì 20 dicembre ale 20.45 al Bentegodi, l'allenatore del Milan sta pensando di pescare ancora una volta dalla Primavera. Dopo aver lanciato Jimenez e Liberali nell'ultima gara col Genoa (Theo Hernandez fuori per scelta tecnica e Pulisic out per infortunio),- L'idea nasce dopo gli ultimi infortuni di Musah e Okafor: il primo ha un problema al flessore, lo svizzero dovrà rimanere fuori circa un mese per una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Così le porte della prima squadra potrebbero aprirsi anche per Filippo Scotti, 3 gol e 4 assist in 14 presenze con la Primavera più una rete e due assist in Youth League.. Cresciuto nelle giovanili rossonere, Scotti ha fatto qualche panchina con il Milan Futuro senza (ancora) mai debuttare, nelle nazionali Under ha fatto la trafila dalla U16 alla U19. Il Milan punta molto su di lui per il futuro, è uno dei giovani migliori della scuderia del Team Raiola, e chi segue il ragazzo quotidianamente non ha dubbi sul suo talento.

- Difficilmente vedremo Scotti dal primo minuto nella gara di venerdì col Verona, ma l'attaccante potrebbe essere aggregato alla squadra di Fonseca vista l'emergenza lì davanti. Probabilmente Fonseca confermerà ancora una volta dal primo minuto Chukwueze, Morata, Leao e Abraham insieme a lui. Se Filippo dovesse essere convocato andrebbe in panchina insieme a, altri gioielli rossoneri. Tra i giovani tenuti sotto osservazione da Fonseca, chi dovrebbe essere schierato di nuovo da titolare è Jimenez (2005) dopo la buona prestazione col Genoa.