Chi è Franculino Djù, il bomber del Midtjylland già nella lista delle big

Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Prendete un guineano e portatelo in Danimarca: vi stupirà. Perché Franculino Djù è nato per segnare. Attaccante classe 2004 del Midtjylland e della Guinea-Bissau, a 20 anni ha già fatto 26 gol e 11 assist in 51 partite.: nel girone d'andata ha fatto 12 gol e 5 asist in 19 partite vincendo il premio di "Scoperta della stagione".- Al Midtjylland se la ridono per aver preso questo gioiellino a parametro zeroe due giocatori del Midtjylland vincono la classifica cannonieri: sono Mads Hansen e Aral Şimşir, oggi il primo gioca nel Nordsjælland e l'altro è titolare insieme a Franculino della squadra danese.

- A suon di gol Franculino è arrivato anche in Coppa d'Africa con la Guinea-Bissau, nazionale con la quale ha scelto di giocare nonostante abbia anche il passaporto portoghese: l'ultima edizione del torneo non è andata granché per la sua squadra, eliminata alla fase a gironi con tre sconfitte in tre partite;- Prima di prendere Ché Adams, l'estate scorsa il Torino ha provato a portare in Italia Franculino Djù:. Niente Serie A quindi per l'attaccante guineano, già entrato nel mirino di alcuni top club inglesi e francesi. Franculino è nella lista mercato di tante società, la prossima estate può diventare uno dei protagonisti del mercato.