AFP via Getty Images

Chi è Herceg, il talento che il Lecce monitora in Serie D

36 minuti fa



Ultime ore frenetiche di mercato in Serie D, dove uno dei colpi l'ha messo a segno il Nardò quasi sul gong finale: dal Lecce è arrivato il classe 2005 Lovro Herceg, un portiere croato che ha scelto la Puglia per giocare e fare esperienza. ll talento c'è, ha bisogno di continuità per dimostrare quanto vale. Il ragazzo è andato in D in prestito secco, i giallorossi lo monitorano e seguiranno la sua crescita da lontano, Herceg ha ancora due anni di contratto con il Lecce e questa stagione a Nardò può diventare un trampolino di lancio.



LA STORIA DI HERCEG - Prima di arrivare in Italia a Lecce dove ha fatto una stagione da vice in Primavera, il portiere classe 2005 aveva totalizzato una ventina di partite nelle giovanili del club croato NK Sesvete. I giallorossi, sempre attenti ai giovani talenti in quelle zone d'Europa, l'hanno preso dopo averlo studiato a lungo e nell'ultima parte della scorsa stagione è stato girato in prestito al Catanzaro. Ora riparte da Nardò, in Serie D. Con al determinazione di chi vuole diventare protagonista.