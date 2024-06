Getty Images

Chi è Ioannidis, l'attaccante greco individuato dal Bologna per il dopo Zirkzee

un' ora fa



Un greco dopo l'altro: una volta che Vangelis Pavlidis ha scelto il Benfica, il Bologna si è subito buttato su Fotis Ioannidis, stavolta con l'intenzione di pescare direttamente nel campionato ellenico. Ioannidis infatti è l'attaccante del Panathinaikos, una delle squadre più importanti a quelle latitudini, che ha vinto la coppa nazionale nella finale di Volos contro l'Aris Salonicco il mese scorso.



CHI E' IOANNIDIS - Ateniese, classe 2000, Ioannidis è arrivato al Pana nel 2021 dall'APO Levadiakos, società di seconda divisione. In stagione conta 23 reti e 9 assist, un bottino che ha convinto anche l'Ipswich Town neopromosso in Premier League a fare un tentativo per aggiudicarselo: niente da fare, neanche con 25 milioni di euro, il Panathinaikos fiuta l'affare e aspetta che si scateni un'asta, magari con qualche altra big inglese. Per il momento il Bologna non si spinge oltre i 20 milioni comprensivi di bonus, ma il gradimento per il giocatore è molto forte. E reciproco: ci sarebbe già un accordo con il centravanti, che preferirebbe giocare in Champions League piuttosto che seguire le orme di Pavlidis in Olanda, all'AZ Alkmaar.