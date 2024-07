Chi è Larissa Iapichino, la figlia d'arte del salto in lungo

AFP via Getty Images

Il dna ha sicuramente contribuito nella formazione, ma Larissa Iapichino si sta costruendo una luminosa carriera per meriti propri, scalando passo dopo passo le gerarchie del salto in lungo mondiale. Figlia di due atleti internazionali, la mitica lunghista italo-britannica Fiona May (due volte campionessa del mondo e due volte medaglia d'argento Olimpica) e l'astista Gianni Iapichino, la classe 2002 di Borgo San Lorenzo si presenta a Parigi 2024 con un curriculum di assoluto spessore.A soli 22 anni (compiuti il 18 luglio), i suo numeri parlano chiaro: vicecampionessa europea a Roma 2024, vicecampionessa europea indoor a Istanbul 2023, campionessa europea under 23 a Espoo 2023 e campionessa europea under 20 a Borås 2019. Detiene il record mondiale under 20 indoor con 6,91 metri ed il record italiano assoluto indoor con 6,97 metri. Ai recenti Mondiali di Glasgow si è classificata settima, ma a luglio 2024 ha vinto la tappa di Parigi di Diamond League, con la misura di 6,82 metri. Una prova generale dell’Olimpiade.

Larissa è una toscana verace, una studentessa di Giurisprudenza, e prima di cimentarsi nel salto in lungo, aveva provato ad esprimersi nella velocità, poi sugli ostacoli ed infine, solo a partire dal 2020, esclusivamente in pedana.A Parigi 2024 la finalissima del salto in lungo femminile è in programma alle ore 20 di giovedì 8 agosto. Le qualificazioni invece iniziano il 6 agosto alle 11.15.