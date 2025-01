Chi è Masini, il gioiello del Genoa al primo gol in Serie A

Getty Images

Lì in mezzo all'area giallorossa, all'Olimpico, inha toccato il cielo con un dito. Primo gol in Serie A alla prima partita da titolare, classe 2003 da sempre legato ai colori rossoblù. Il giocatore ha seguito la traiettoria del pallone che arrivava da calcio d'angolo, si è inserito a centro area superando la marcatura di Pellegrini, e con un destro rasoterra ha superato Svilar. Lo sguardo dopo che il pallone è entrato in porta è quello di chi quasi non crede a quello che ha fatto. Il ragazzo segna e corre verso la panchina con le braccia larghe, il primo abbraccio è per Patrick Vieira che gli ha dato fiducia.

- Masini è stato schierato da mezz'ala nel centrocampo a tre insieme a Thorsby e Frendrup, può fare anche il mediano davanti alla difesa e all'occorrenza può giocare largo a destra sulla linea del centrocampo.: Sambenedettese, Lecco, Novara e Ascoli, prima di rientrare alla base e convincere Gilardino a farlo debuttare in Serie A. A ottobre scorso, nel 2-2 interno contro il Bologna, Masini è entrato al posto di Thorsby quando mancava poco meno di mezz'ora alla fine della partita.

- Da quel giorno ha giocato altre otto partite considerando la gara dell'Olimpico nella quale ha segnato il primo gol, tutti spezzoni di partite fino alla partita contro la Roma., Masini è uno di quei talenti nati e cresciuti in casa col Grifone nel cuore. Rossoblù da sempre, ora può diventare un "rinforzo" in più per la seconda parte di stagione.