Chi è Mayulu, il talento del Psg che ha segnato il primo gol in Ligue 1

Quando Luis Enrique deve lanciare un giovane non si fa troppi problemi: occhi sul campo e carta d'identità chiusa. Chi è forte, gioca. L'allenatore spagnolo arriva dalla scuola Barcellona, dove il talento viene prima di ogni cosa. Di ragazzi in Spagna ne ha fatti giocare tanti e ora sta facendo lo stesso sulla panchina del Psg. Uno degli ultimi, in ordine di tempo, è

- Luis Enrique lo sta gestendo gradualmente già dalla scorsa stagione, quando il ragazzo ha giocato qualche partita in campionato segnando anche la prima rete assoluta con il Psg nel sesto turno di Coppa di Francia contro l'Orléans.per la vittoria nella gara d'andata della fase a gironi.- Un anno dopo Mayulu è decisivo anche in Ligue 1, perché. Nel post partita il classe 2006 ha parlato così del suo gol: "Allargo per Barcola che crossa in area, tiro e segno. Per me è un motivo d'orgoglio, un sogno da quando sono piccolo L'anno scorso avevo segnato ma era stato annullato. Stavolta invece me l'hanno convalidato e ho provato una sensazione incredibile quando i tifosi hanno esultato per un mio gol". Occhi a cuoricino, cuore che batte a mille. Immagini che rimarranno per sempre nella mente del centrocampista. E pazienza per quel palo preso a inizio partita o un pallone calciato alle stelle di destro solo davanti al portiere: "La prossima volta farò meglio".

- In mezzo al campo Mayulu può fare di tutto, in Youth League ha giocato mediano ma anche trequartista, stessa posizione che occupa con la Francia Under 18 (a proposito: ha anche il passaporto congolese). Un paio di volte Luis Enrique l'ha schierato anche esterno sinistro in un tridente d'attacco.. Non poteva esserci regalo più bello per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Psg da quando aveva 13 anni, sotto l'occhio del nonno e del fratello Fally (anche lui calciatore e attaccante del Bristol City in seconda divisione inglese).

- Chi conosce bene Mayulu giura che sia un professionista a tutto tondo,, in una partita segnò due gol su punizione: uno di destro, uno di sinistro. Prima di entrare nel Psg giocava al Saint-Denis US, e ogni week end lo andavano a vedere da tutta Tutta l'Île-de-France. Lui e Zaire-Emery erano i giovani che all'epoca avevano i riflettori puntati addosso; il Psg li ha presi tutti e due, e oggi sono nelle mani di Luis Enrique.