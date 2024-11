Chi è Mistretta, il nuovo talento della Lazio allenato da Tommaso Rocchi: "Mi aiuta dal primo giorno"

Getty Images

Nella Lazio Under 15 c'è un talento che sta lasciando tutti a bocca aperta.è un ragazzo nato nella periferia di Roma, cresciuto sui campetti di terra della capitale dove ha iniziato a giocare a calcio a cinque. Oggi il classe 2010 è uno dei migliori giocatori del Girone C della sua categoria: ha già segnato 3 gol in 5 presenze, giocando un totale di 231 minuti., attualmente al quinto posto in classifica con 9 punti.

- "Ho iniziato a giocare nello Spinaceto 70 - racconta in un'intervista al sito della Figc - una società di calcio a 5 nella quale ho trascorso sei stagioni prima di trasferirmi alla Roma 7.0, poiché avevo deciso di cimentarmi nel calcio. Quell'anno e mezzo giocando a 9 mi ha portato all'attenzione della Nuova Tor Tre Teste, dove ho militato per tre stagioni .insieme a mio padre. Poter indossare questa maglia è qualcosa di davvero speciale".

- 14 anni e personalità da vendere per il ragazzo, che prosegue l'intervista parlando da leader del gruppo: "Sono contento, perché sto riuscendo ad aiutare. Il nostro obiettivo è centrare le fasi finali e andare il più avanti possibile". Il prossimo step sarà contro il Lecce, nella partita di domenica 3 novembre alle 10 alla quale i biancocelesti si presentano con tre punti in più degli avversari.